En France, L'Equipe a salué en Une "un Max de folie", se réjouissant d'un "dernier tour d'anthologie" et d'un "final de rêve": le championnat du monde s'est joué entre Verstappen et son concurrent britannique Lewis Hamilton au dernier tour du dernier GP de la saison.

Sans surprise, c'est aux Pays-Bas que les réactions et les commentaires étaient les plus enthousiastes: "Super Max", pour la quotidien populaire néerlandais Telegraaf, "Le meilleur du monde", pour NRC, "Courte mais grandissime victoire" pour le quotidien de référence De Volkskrant: le sacre de Verstappen, qui a remporté sa 10e victoire de la saison à Abu Dhabi, devenant champion du monde à 24 ans seulement, a fait la une de la presse lundi.

"J'avais dit qu'on allait avoir besoin d'un coup de main des dieux de la course automobile dans les dix derniers tours et dieu merci il y a eu la voiture de sécurité", a résumé le patron de l'écurie Red Bull, Christian Horner.

Jusqu'à cette fameuse "safety car", la couronne mondiale semblait promise à Lewis Hamilton, en tête depuis le premier tour et loin devant Verstappen, parti pourtant en pole, à ce moment de la course. Mais une sortie de piste du Canadien Nicholas Latifi (Williams) a changé la donne à six tours de l'arrivée.

Le temps que sa monoplace soit dégagée, le GP a été neutralisé. Verstappen s'est arrêté pour changer de pneus, pas Hamilton, plusieurs voitures se sont intercalées entre eux.

Deux issues devenaient possibles: si la course reprenait, le Néerlandais aurait l'avantage au redémarrage, si elle se terminait derrière la voiture de sécurité, sans possibilité de doubler, c'était bon pour l'Anglais.

Et, finalement la course a repris, pour un tour seulement --et avec Verstappen juste derrière Hamilton, après que le directeur de course a finalement autorisé les pilotes retardataires à reprendre leurs positions d'origine.

Et le fougueux "Mad Max" n'a pas laissé passer sa chance d'être sacré: sous les vivats du public, il a bénéficié de l'aspiration et a pris le meilleur sur Hamilton.