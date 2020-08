F1 : Suivez le Grand Prix de Grande-Bretagne (LIVE vidéo dès 14H45)

4e Grand-Prix de la saison ce dimanche après-midi sur le mythique circuit de Silverstone. Samedi, Lewis Hamilton est parvenu à rafler une 7e (!) pole position à domicile et sa 100e première ligne en 144 courses avec Mercedes. Il s'élancera donc devant son coéquipier Valteri Bottas ainsi que Max Verstappen et Charles Leclerc, à l'affût en deuxième ligne.

Le Britannique vise à asseoir un tout petit peu plus sa domination sur le championnat en glanant sa 3e victoire consécutive après la Styrie et la Hongrie. Début de l'émission Warm-Up dès 14h45 avec une course prévue, et retransmise sur la Deux, à 15h dans la foulée.