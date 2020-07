F1 : Suivez le GP de Hongrie en direct (LIVE vidéo dès 14H45)

Lewis Hamilton a littéralement survolé les qualifications ce samedi au Grand Prix de Hongrie de formule 1. Le Britannique sextuple champion du monde et triple tenant du titre s’élancera de la première ligne en compagnie de son équipier Valtteri Bottas et va tenter de remporter le Grand Prix pour la 8e fois de sa carrière et la 3e consécutive après 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 et 2019.

Les deux Racing Point ont signé les 3e et 4e chronos, avec Lance Stroll devant Sergio Perez. Viennent ensuite les Ferrari de Sebastian Vettel et de Charles Leclerc. Hamilton a décroché la 90e pole de sa carrière (nouveau record) et la 2e de l’année après celle en Styrie. Mercedes réalise à cette occasion le 66e doublé en qualification de son histoire.

Le Grand Prix est à suivre en direct dès 14h45 sur tous les médias de la RTBF.