F1 : suivez le GP de Bahrëin, première manche de la saison (direct vidéo à 16h30)

La saison de Formule 1 repart ce dimanche avec le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Une première manche à suivre en direct vidéo à 17h et qui sera sans doute animée par le duel entre Max Verstappen et les Mercedes.

Le Néerlandais a en effet signé la pole position samedi et s’élancera de la première place sur la grille de départ aux côtés de Lewis Hamilton. Derrière eux, Valtteri Bottas espère jouer les trouble-fêtes alors que Charles Leclerc, 4e, voudra exploiter son excellent résultat en qualifs.

Un peu plus loin, l’Alpha Tauri de Pierre Gasly (5e) et les McLaren de Daniel Ricciardo (6e) et Lando Norris (7e) espèrent aussi s’inviter à la fête.

Rendez-vous donc à 16h30 sur Tipik et Auvio pour le Warm-Up et à 17h tapantes pour le départ de la saison 2021.