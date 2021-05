F1 : suivez le GP d'Espagne en direct, beau duel Hamilton-Verstappen en perspective (LIVE vidéo dès 14h30)

Lewis Hamilton et Max Verstappen © AFP OR LICENSORS

Nouvel épisode du duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ce dimanche à Barcelone avec le Grand Prix d'Espagne, 4e manche du championnat du monde de Formule 1. Une épreuve évidemment à suivre sur Tipik dès 14h30 avec l'émission Warm-Up et avec le départ donné sur le coup de 15h.

Samedi, c'est le Britannique qui a signé la pole position, la 100e de sa carrière, avec seulement 36 millièmes d'avance sur son rival Néerlandais. La deuxième ligne sur la grille sera occupée par l'autre Mercedes de Valtteri Bottas et la Ferrari de Charles Leclerc. Esteban Ocon et Carlos Sainz partiront quant à eux de la 5e et de la 6e place.

Au classement du championnat du monde, Lewis Hamilton mène le bal avec 69 points devant Verstappen (61 pts) et Lando Norris (37 pts).

