F1 : Suivez en direct les qualifications du GP d’Autriche (Live vidéo et commenté 14h50)

Une semaine après le GP de Styrie qui a vu la victoire de Max Verstappen, le petit monde de la F1 reste en Autriche, mais se déplace du côté du circuit de Red Bull pour le Grand Prix d’Autriche.

Avec cette quatrième victoire de Verstappen cette saison, il est temps pour Lewis Hamilton d’enclencher la 2e. Le Britannique compte désormais 18 points de retard sur le leader du championnat : 138 contre 156.

Il faudra pour cela se remémorer 2016, année de sa seule victoire sur ce circuit. Un circuit qui réussit bien aux Mercedes, cinq fois vainqueur sur les sept dernières saisons. Mais à domicile, les Red Bull sont aussi toujours performantes au vu des succès de Verstappen en 2018 et 2019.

Si la lutte pour la première place fait rage, il ne faut pas oublier non plus les autres pilotes. Valtteri Bottas voudra montrer qu’il peut se battre pour la 3e place face à Lando Norris et Sergio Perez.

Mais avant la victoire, place aux qualifications. Des qualifs que vous pouvez suivre en direct commenté et vidéo dès 14h50 sur tous les médias de la RTBF.