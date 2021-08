F1 : Suivez en direct le GP de Hongrie (LIVE vidéo 14h50)

La F1 pose ses valises en Hongrie ce week-end et pour la course de ce dimanche c'est Lewis Hamilton qui partira en pole devant son coéquipier Valtteri Bottas. Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez partiront des 3e et 4e positions.

Mercedes a remporté la bataille tactique en qualifications mais Lewis Hamilton pourra-t-il contenir les assauts d'un Max Verstappen remonté après leur accrochage du Grand Prix précédent à Silverstone qui avait permis au Britannique de mettre fin à la série de cinq victoires consécutives du pilote néerlandais.

Pierre Gasly tentera lui de rester le meilleur des "autres" après sa magnifique 5e place en qualif. Il partira devant Norris et Leclerc. Carlos Sainz qui partira, lui, 15e après son crash en Q2 tentera de refaire son retard.

