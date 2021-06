F1 Styrie : Verstappen signe une 2è pole consécutive devant Bottas et Hamilton

Max Verstappen a réalisé la pole position du grand-prix de Formule 1 de Styrie, huitième rendez-vous du championnat du monde. Le pilote Red Bull a devancé les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton pour empocher sa deuxième pole position consécutive (la 3è cette saison) après celle décrochée il y a une semaine en France.



Troisième de la séance qualificative, Hamilton s'élancera néanmoins en première ligne aux côtés de Verstappen puisque son équipier Bottas a écopé d'une pénalité de 3 places sur la grille de départ suite à son tête à queue dans le pitlane ce vendredi lors de la deuxième séance d’essais libres. Le Finlandais partira donc depuis la 5è position. En conséquence, la deuxième ligne sera occupée par la McLaren de Lando Norris et la deuxième Red Bull de Sergio Perez.



Lewis Hamilton devra se montrer plus prompt que le leader du championnat à l’extinction des feux pour tenter de s’imposer pour la première fois depuis le GP d’Espagne. Le Britannique reste sur trois courses sans succès, un fait rare pour le septuple champion du monde.



À noter que Verstappen et les deux Mercedes s’élanceront en pneus médiums, tous les autres pilotes du top 10 en gommes softs.



Un peu plus loin, on grimaçait du côté de certains éliminés en Q2 : Carlos Sainz n’a signé que le 12è chrono, Daniel Ricciardo le 13è et Sebastian Vettel s’est lui octroyé le 14è temps alors qu’il avait figuré deux fois dans le top 10 lors des essais libres.



On notera également la grosse déception pour Esteban Ocon, élminé dès la Q1, alors que son Alpine fonctionnait plutôt bien depuis le début du week-end. Le Français avait signé les 3è et 7è temps lors des deux séances d’essais libres du vendredi.



Demain place à une nouvelle chaude explication entre Verstappen et Hamilton. Chaude explication entre les deux prétendants au titre dès 14h55 sur Tipik et Auvio.