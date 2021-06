F1 Styrie : Verstappen domine de bout en bout et remporte la course devant Hamilton

GP Styrie : Quatrième victoire de la saison pour Max Verstappen - Formule 1 - 27/06/2021 Au terme d’une course maitrisée de bout en bout, Max Verstappen (Red Bull) remporte le Grand Prix de Styrie, en Autriche. Le Néerlandais, parti en pole, remporte la huitième course de la saison devant son rival Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes). Sergio Perez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren) complètent le top 5.