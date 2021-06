"Bordel, pourquoi vous ne m’écoutez pas quand je dis qu’il faut faire deux arrêts !!? P*****." Voilà ce qu’avait crié un Valtteri Bottas furieux à son équipe en voyant revenir comme un boulet de canon la Red Bull de Max Verstappen chaussée de gommes neuves.



Mercedes a pris un coup (stratégique) sur la tête du côté du Castellet et cela a coûté la victoire à Lewis Hamilton et un podium à Bottas, dépassé en fin de course par la deuxième Red Bull de Sergio Perez.



Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Toto Wolff n’était pas mécontent du petit "coup de sang" de son pilote. "J’ai bien aimé qu’il dise ce qu’il pense, a affirmé le boss Mercedes après la course. J'ai trouvé ça bien qu’il extériorise à ce moment-là. Mais nous pensons toujours qu’un arrêt était la meilleure stratégie, c’est juste que nous ne nous attendions pas à ce que les pneus se dégradent autant. Cela s’est joué à 2 ou 3 tours."



Certains se demandent si Valtteri Bottas n'est pas trop gentil, trop lisse pour être écouté par l’équipe ? "Je pense que vous avez pu voir avec ma communication radio que j’ai dit les choses avec caractère, sans détours. Mais c’était trop tard c’est vrai. J’aurais sans doute dû insister plus tôt. Je ne pense pas que ma réaction a été mal interprétée par le team. On évolue au top niveau, il y a beaucoup d’émotions qui s’entremêlent quand on est en course. J’ai pu me pencher sur la stratégie avec l’équipe après la course, et je ne dirais pas que je suis content, mais je comprends un peu mieux. À l’intérieur de la voiture vous n’avez pas toujours tous les éléments pour juger la situation.



En attendant, il est vrai que le finlandais a bien plus de mal à faire entendre sa voix qu’un Lewis Hamilton. Généralement, quand le britannique conteste un choix de son équipe ou refuse de rentrer aux stands quand le team lui demande, le champion du monde obtient gain de cause et semble avoir bien plus d’influence.



L’agacement extériorisé par Valtteri Bottas lors du GP de France peut aussi témoigner de l’état d’esprit actuel du finlandais qui sent peut-être sa place en danger dans la deuxième Mercedes en vue de la saison prochaine. Un baquet dans lequel beaucoup voient atterrir un certain George Russell.