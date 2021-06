Au terme d’une course maitrisée de bout en bout, Max Verstappen (Red Bull) remporte le Grand Prix de Styrie, en Autriche. Le Néerlandais, parti en pole, remporte la huitième course de la saison devant son rival Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes). Sergio Perez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren) complètent le top 5.

GP Styrie : Quatrième victoire de la saison pour Max Verstappen - Formule 1 - 27/06/2021 Au terme d’une course maitrisée de bout en bout, Max Verstappen (Red Bull) remporte le Grand Prix de Styrie, en Autriche. Le Néerlandais, parti en pole, remporte la huitième course de la saison devant son rival Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes). Sergio Perez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren) complètent le top 5.

Cette fois cela devient sérieux. 18 points d’avance au championnat pour Max Verstappen et 40 pour Red Bull aux Constructeurs.

C’est vrai, on n’en est qu’au huitième GP mais tout de même, je ne me souviens pas d’avoir vécu une telle impuissance de Mercedes depuis le début de l’ère turbo hybride en 2014.

La pole, la victoire (sa 4ième cette saison) après avoir mené de bout en bout, Verstappen fut impérial tout le week-end. Seul léger moment d’inquiétude, quand il a évoqué quelques possibles soucis de freins restés sans suite.

Et cela fait donc 4 GP sans victoire pour Lewis Hamilton.



C’était la cinquième fois que les deux animateurs de cette exceptionnelle saison se retrouvaient côte à côte sur la première ligne de la grille de départ.



A Bahrain, Hamilton deuxième n’avait rien pu faire. A Imola, Verstappen deuxième avait forcé le passage de manière très musclée sur une piste mouillé au premier virage. Le seul véritable contact physique entre les deux voiture cette année. A Barcelone Hamilton était en pole et Verstappen, à nouveau, avait pris le meilleur au premier virage de toute justesse. En France, Verstappen en pole s’était loupé au premier freinage, laissant la tête de la course à Hamilton.

Ici à Spielberg Verstappen est parti tout seul et on ne l’a jamais revu.



Après le GP, je retourne toujours faire un tour dans le paddock. Il est souvent frappant d’observer ce que nos amis anglais appellent le body langage - le language du corps - souvent plus explicite que pas mal de discours.

Verstappen rayonne, Horner parade…tandis qu’Hamilton essaie de la jouer cool mais on sent son exaspération. C’est encore plus marquant chez Toto Wolff.

Après avoir évoqué plusieurs fois la spécification 2 du moteur Honda, laissant sous-entendre un gain en performance décisif alors que le groupe propulseur est homologué pour toute la saison, le Patron de l’écurie championne du monde a cette fois expliqué que son écurie avait décidé de stopper tout développement pour mettre toutes les ressources sur le nouveau règlement 2022, rajoutant que de son côté Red Bull continuait à développer…, ayant vu "toute une série de camionnettes amenant de nouvelles pièces ce week-end…".

Cela me paraît un rien réducteur et j’ai un peu de mal à imaginer qu’une organisation aussi puissante que Mercedes se soit résignée à ne plus apporter aucune nouvelle pièce et à accepter d’être ainsi dominée.

Il est probable que sevré de titres mondiaux depuis si longtemps Red Bull ne lâche pas le morceau et continue encore un peu à amener l’une ou l’autre évolution. C’était déjà un peu le cas dans le passé où Red Bull revenait souvent dans le parcours une fois que Mercedes , ce qui était un luxe vu leur avantage, pouvait se concentrer plus tôt que la concurrence sur la saison suivante. La différence, c’est que cette fois l’écurie de Christian Horner a débuté la saison au niveau de son adversaire.

De toute façon Red Bull devra aussi très vite se pencher essentiellement sur la voiture des prochaines années. On verra alors ce qu’il en est. La différence se jouera dans la façon de mieux exploiter le package actuel, de parvenir à l’optimiser en fonction de tous les tracés visités.

Sans doute la formation de Toto Wolff a-t-elle été un rien plus impactée par les retouches au règlement aérodynamique de cette année mais Red Bull et Honda ont fait un superbe travail, ne renonçant jamais face à l’implacable armada Mercedes et au niveau opérationnel, ils se sont montrés très convaincants et efficaces.

Quant à Verstappen, je pense qu’avec un bolide à la hauteur, il aurait déjà pu donner quelques cheveux gris à Hamilton ces dernières années mais on sent aussi que le garçon a mûri et gagné en expérience, surmotivé d’avoir enfin une monoplace qui lui permet de jouer le titre.

Ce prochain dimanche on prend les mêmes et on recommence. Sur le même circuit. Avec des spécifications de pneus plus tendres et des prévisions météo très pluvieuses.

Il sera intéressant de voir si Mercedes est capable de réagir en si peu de temps.

Peut-être disait-on dans le clan des vaincus a-t-on été vers un set up un rien trop radical, qui certes améliorait les chose sur un tour mais impactait la dégradation des pneus arrière sur les longs runs.

Quelques retouches ci et là vont-elles permettre de stopper l’hémorragie ou Verstappen va-t-il continuer à assommer la concurrence.

On ne devrait pas attendre trop longtemps pour savoir.