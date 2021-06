F1 Styrie : EL3, Hamilton le plus rapide devant Verstappen, nouvelle explication explosive en perspective

Lewis Hamilton s’est octroyé le meilleur chrono de la troisième et dernière séance d’essais libres du grand-prix de Formule 1 de Styrie, huitième manche de la saison.

Le Britannique a signé un chrono de 1.04.369 devançant Max Verstappen de 2/10.



Les deux équipiers des prétendants au titre, Valtteri Bottas et Sergio Perez, se sont respectivement classés 3è et 4è de cette dernière mise en jambe avant la séance qualificative de cet après-midi.

►►► À lire aussi : Max Verstappen champion du monde ? "J'étais déjà prêt l'an dernier, mais cette fois l'équipe l'est aussi"

►►► À lire aussi : Sebastian Vettel couvé par Schumi à ses débuts, ange gardien de Mick Schumacher aujourd'hui

Mention spéciale aux deux Alpha Tauri en grande forme depuis le début du week-end et qui ont confirmé ce matin avec Yuki Tsunoda 5è et Pierre Gasly 6è. La forme semble également là du côté d’Aston Martin puisque comme hier après-midi, les deux monoplaces britanniques de Lance Stroll et Sebastien Vettel figurent dans le top 10.



Rendez-vous pour un nouveau duel Red Bull-Mercedes dès 14h55 sur Tipik et Auvio