F1 Styrie : EL2, Verstappen toujours devant, Hamilton 4è, tête à queue de Bottas…dans les stands !

Max Verstappen a à nouveau signé le meilleur chrono lors de la deuxième séance d’essais libres du GP de Styrie. Le pilote Red Bull qui s’était déjà montré le plus rapide ce matin en essais libres 1 a remis cela avec un temps de 1.05.412. Son rival pour le titre, Lewis Hamilton, s’est lui classé 4ème de cette deuxième et dernière séance de la journée (à près de 4/10 du meilleur chrono).



Verstappen a devancé un étonnant Daniel Ricciardo de 3/10 (1.05.748) et un brillant Esteban Ocon. Les Alpine semblent en verve sur le tracé autrichien puisque Fernando Alonso a placé la deuxième monoplace française au 5è rang (les deux Alpine figuraient déjà toutes les deux dans le top 10 ce vendredi matin).



À noter également la présence dans ce top 10 des Aston Martin de Sebastian Vettel, 6è, et Lance Stroll, 8è. Pierre Gasly, brillant deuxième ce matin n’a quant à lui pas pu prendre part à cette deuxième séance suite à un problème sur son Alpha Tauri. Enfin nouvelle séance en demi-teinte pour les Ferrari de Sainz, 11è et Leclerc 13è.



L’après-midi a été animée par l’étonnant tête à queue de Valtteri Bottas… dans les stands au moment de repartir de son emplacement. Le pilote Mercedes chaussé de pneus dur froids est parti à la faute devant le box McLaren et l’incident lui vaut d’ailleurs une convocation chez les stewards. Un fait plutôt rare qui rappelle le tête à queue de Jérome d’Ambrosio dans la pitlane de Budapest en 2011.

