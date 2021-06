F1 Styrie : EL1, Verstappen le plus rapide marque son territoire, Hamilton 3è

Max Verstappen s'est montré le plus rapide de la première séance d'essais libres du grand-prix de Styrie, disputé sur le Red Bull Ring en Autriche. Le Belgo-Néerlandais a placé la référence du jour à 1.05.910 (en pneus tendres).



Le leader du championnat du monde a devancé un excellent Pierre Gasly (Alpha Tauri Honda) de 2/10 et demi. L'équipier du français Yuki Tsunoda lui aussi bien en vue lors ces premiers tours de roues a signé le cinquième chrono de cette séance matinale.



Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas se sont quant à elles classées aux 3è et 4è rang à plus de 4/10 du temps établi par Verstappen.

Dans le reste du top 10, sourire chez Alpine avec les 6è et 7è position de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Toujours pas d'éclaircie par contre du côté de chez Ferrari. Après un GP de France très décevant clôturé hors du top 10, les monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz terminent 10è et 11è de cette première séance en terre autrichienne.