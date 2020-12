F1 : Stoffel Vandoorne a repris son boulot de réserviste, déçu mais comprenant la décision de Toto Wolff

Deux séances libres aujourd’hui à Bahrain sur ce tracé inédit de 3kms 543 qui ressemble à un ovale à 4 véritables virages pour un tour bouclé en moins d’une minute.

En P1 Russell apprend vite et se montre le plus rapide devant les 2 Red Bull et son coéquipier Bottas amoindri par un fond plat endommagé.

Pression quand même sur le finlandais.

Rien ne s’arrange pour lui en P2. Séance très désordonnée qui le voit terminer 11ième.

Russell à nouveau le plus rapide devant Verstappen, Perez et Ocon.

Bérézina pour Ferrari.

On a croisé Stoffel Vandoorne qui a repris son boulot de pilote de réserve.

Un travail bien rémunéré dans la meilleure formation du plateau qui, et c’est une marque de confiance, ne prendra jamais le premier venu pour remplir ce rôle.

Stoffel est légitimement déçu (nous aussi) et l’a fait savoir mais il comprend Toto Wolff quand celui-ci lui dit que Mercedes a dépensé 20 millions d’euros pour son programme de jeunes qui ne rimerait plus à rien s’ils ne poussaient pas le meilleur d’entre eux.

C’est aussi une opportunité unique de l’évaluer en fonction du futur.

Et qui sait un moyen détourné de mettre un peu la pression sur Hamilton en cette période de négociation de contrat.

En F2 mauvaise opération pour Mick Schumacher qui s’est accroché en qualifs et ne partira que 18ième.

La pole pour le japonais Tsunoda.

Qualifs F1 sur Tipik ce samedi dès 17h55.