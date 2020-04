F1 : Stirling Moss, le "champion sans couronne", est décédé à l'âge de 90 ans

Le Britannique Stirling Moss, vice-Champion du Monde de Formule 1 à quatre reprises entre 1955 et 1958, est décédé ce dimanche à l'âge de 90 ans.

Victorieux à seize reprises entre ses débuts en 1951 et son dernier Grand Prix en 1961 (un grave accident à Goodwood, avant le début de la saison 1962, l'avait obligé à mettre un terme à sa carrière), il était jusqu'à aujourd'hui le plus vieux vainqueur d'un Grand Prix toujours en vie.

Véritable légende du sport automobile anglais, Stirling Moss est décédé des suites d'une maladie des poumons. "Il est mort comme il a vécu, d'une belle manière, a déclaré son épouse Susie au quotidien anglais Daily Mail. C'était le tour de trop. Il a simplement fermé les yeux."

L'Anglais, considéré comme un des meilleurs pilotes de l'histoire, a remporté 16 Grand Prix au volant de voitures des écuries Vanwall, Maserati et Mercedes, mais il est toujours passé à côté de la couronne mondiale. Sir Stirling Moss a échoué à quatre reprises à la deuxième place du championnat (1955, 1956, 1957, 1958), dont trois fois derrière l'Argentin Juan Manuel Fangio, et trois fois à la troisième place (1959, 1960, 1961). Cette statistique fait de lui le pilote le plus victorieux sans titre mondial.

Icône du sport anglais et membre du Hall of Fame du sport automobile international, il s'est illustré dans d'autres disciplines que la Formule 1. Il a notamment terminé à deux reprises deuxième des 24 Heures du Mans (1953, 1956) et une fois deuxième du Monte Carlo (1952). Il a remporté 212 des 519 courses auxquelles il a participé.

Stirling Moss a mis un terme à sa carrière sportive après un violent crash sur le circuit de Goodwood en 1962. Dans le coma et paralysé pendant quelques semaines, il a ensuite dû se contenter de courses historiques. Il a toutefois continué la pratique du sport automobile jusqu'en 2011, alors âgé de 81 ans.

Mercedes, son écurie lors de la saison 1955, n'a pas tardé à réagir sur Twitter. "Aujourd'hui, le sport n'a pas perdu qu'une véritable icône mais aussi un gentleman. La famille Mercedes a perdu un ami qui lui était cher."