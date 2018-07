Un départ cauchemardesque pour Lewis Hamilton

En pole position de son Grand Prix national pour la quatrième fois consécutive, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas pris un départ idéal et s'est fait dépasser d'entrée de jeu par son grand rival dans la course au titre Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier Valtteri Bottas (Mercedes).

En bagarre pour la troisième place avec Kimi Raikkonen (Ferrari), le Britannique a été percuté par le Finlandais qui a quelque peu loupé son virage (Iceman écopera plus tard de dix secondes de pénalité) et a rétrogradé en queue de peloton avant d'entamer une folle remontée : en moins de dix tours, le quadruple Champion du Monde a dépassé... douze adversaires pour remonter en sixième position.