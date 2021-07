F1 Silverstone : Verstappen remporte la course sprint devant Hamilton, Perez dernier après une grosse erreur

Max Verstappen a remporté la première course sprint de l’histoire de la F1 devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Sergio Perez a lui réalisé une très mauvaise opération et termine 20e.

Silverstone accueillait ce samedi la première course sprint de l’histoire de la F1. Une fois n’est pas coutume, les qualifications avaient lieu vendredi. Lewis Hamilton s’élançait en pole de cette course sprint devant Max Vertappen et Valtteri Bottas. Si l’enjeu ne se trouve pas au niveau des points (seuls 3, 2 et 1 points à donner aux 3 premiers), l’ordre d’arrivée déterminera la grille de départ du GP du dimanche.

Le Britannique loupe son départ alors que Max Verstappen prend un envol idéal et prend la tête de la course dès le premier virage. Fernando Alonso prend également un magnifique départ et grimpe de la 11e à la 5e place. Parti en pneu tendre, l’Espagnol va souffrir et doit s’incliner face à Lando Norris qui lui reprend la 5e position.

Sergio Perez part lui à la faute. Le Mexicain n’abime pas la voiture mais repart en 18e position, de mauvais augure pour la course du lendemain. Alonso perd lui une nouvelle place, dépassé par Ricciardo.

La bagarre ne se fait pas devant, Verstappen a pris de l’avance sur Hamilton, mais dans le cœur du peloton avec les McLaren de Norris et Ricciardo et Vettel et Alonso. Carlos Sainz qui a perdu quelques places au départ remonte petit à petit et dépasse Pierre Gasly pour la 11e position.

Sergio Perez rentre au stand et termine dernier. Les positions ne bougeront plus et Max Verstappen s’impose devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Le trio empoche respectivement 3, 2 et 1 points et s’élancera dans cet ordre ce dimanche pour la course.

Les deux perdants de cette course sprint sont Perez qui perd 15 positions par rapport à sa qualification et qui partira 20e et dernier et dans une moindre mesure, Sainz qui recule de 2 positions et s’élancera de la 11e place.

