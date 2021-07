F1 Silverstone : Un format unique ce week-end…Hamilton et Verstappen en première ligne de la course sprint

F1 Silverstone : Un format unique ce week-end…Hamilton et Verstappen en première ligne de la... Un format unique et expérimental pour ce week-end à Silverstone. Retour des fans et un vendredi bien différent avec une seule séance libre et la qualification qui détermine la grille de départ de la course sprint de ce samedi. Hamilton 75/1000 devant Verstappen en première ligne, le pilote Red Bull se plaignant d’un peu de sous-virage, le champion du monde en pleine communion avec son public sans qui il n’aurait pas pu réaliser sa performance disait-il. Bottas l’a un peu aidé aussi, le reste c’est son talent et son travail. Hamilton est en effet passé à l’usine et au simulateur mardi et ce matin encore pour essayer de trouver quelques petites améliorations. D’autres coups de cœur : Leclerc 4ième, Ricciardo dans le sillage de son équipier Norris et Russell 8ième avec sa Williams. RV en direct sur Tipik dès 17 heures 05 pour découvrir ensemble cette première course sprint. Le duel Mercedes Red Bull se poursuit. Dans la vidéo, un petit mot des deux Patrons, Toto Wolff et Christian Horner. A demain.