La F1 a posé ses valises à Silverstone ce dimanche dans un week-end de course un peu chamboulé. C'était en effet la première fois que la F1 tentait la course sprint. Une course qui devait déterminer la grille de départ de la course de ce dimanche et qui a été remportée par Max Verstappen. Le Néerlandais, leader du Championnat du Monde, partira en pole devant son rival Lewis Hamilton, à domicile.

Valtteri Bottas partira lui de la troisième place aux côtés de Charles Leclerc, et tentera également de mettre la pression sur la Red Bull. Max Verstappen sera en effet seul aux avants postes, Sergio Perez étant sorti de la piste durant la course sprint. Le Mexicain partira depuis la voie des stands.

La bagarre pour les accessits promet également entre les McLaren, l'Alpine de Fernando Alonso et l'Aston Martin de Sebastian Vettel. Carlos Sainz tentera lui de remonter de la onzième place avec sa Ferrari.

Une course à suivre sur Tipik à 16H, juste après l'émission Warm Up !

