F1 Silverstone : Suivez la course sprint en direct (LIVE vidéo 17h25)

La F1 pose ses valises à Silverstone ce week-end et pour la première fois de l'histoire de la F1, une course sprint a lieu ce samedi. Les qualifications avaient donc lieu vendredi et ont livré leur verdict. Lewis Hamilton débutera cette nouvelle épreuve en première position. Max Verstappen partage avec lui la première ligne. Bottas partira 3e et Leclerc est lui 4e et pourra mettre la pression.

Ce nouveau format surtout pour but de tenter quelque chose de nouveau puisque seuls les trois premiers prendront respectivement 3, 2 et 1 points. Cette course sprint déterminera la grille de départ pour le GP de dimanche. Pas de changement de pneus, 30 minutes de pure course, reste à voir ce qu'en feront les pilotes et les risques qu'ils seront prêts à prendre.

Réponse à 17h25 sur Tipik.

