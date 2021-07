F1 Silverstone : Max Verstappen, le plus rapide de la seconde séance d'essais libres

Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde de Formule 1, samedi à Silverstone.

Le Néerlandais a bouclé les 5,891 km du circuit de Silverstone en 1:29/902 et a devancé les deux Ferrari de Charles Leclerc (+0.375) et Carlos Sainz (+0.605). Esteban Ocon (Alpine/+0.805) et Sergio Perez (Red Bull/+0/898) complètent le top 5.

►►► À lire aussi : Une course sprint en F1 : Gaëtan Vigneron décrypte le nouveau format testé à Silverstone

La séance de qualifications, traditionnellement prévue le samedi, a eu lieu vendredi pour déterminer l'ordre de la grille de départ de la course sprint prévue samedi. Cette course de 100 km et d'une durée d'environ une demi-heure déterminera la grille de départ du Grand Prix prévu dimanche.

Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position de la course sprint devant Max Verstappen et son équipier Valterri Bottas. La course sprint, qui sera testée trois fois cette saison, attribuera des points aux trois premiers (3 points pour le 1er, 2 pour le 2e et 1 pour le 3e)