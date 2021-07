F1 Silverstone : La course sprint, une première réussie - 17/07/2021 On attendait avec impatience et curiosité la première course sprint de l’histoire de la F1. Trois fois sur la saison on y aura droit, dont ce week-end à Silverstone. Dans la vidéo ci-jointe je vous livre mes premières impressions. Plutôt une expérience positive même si la pole devrait revenir selon moi à celui qui réalise le tour le plus rapide en qualifications plutôt qu’au vainqueur de la course sprint. On connaît désormais la grille de départ de ce GP d’Angleterre, avec une première ligne Verstappen-Hamilton. A noter le formidable départ cet après-midi (à revoir dans la vidéo) de Fernando Alonso passé de la 11ième à la 5ième place. RDV demain sur Tipik pour Warm-up à 15 heures 30 et le GP dans la foulée.