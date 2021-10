F1 : Sept ou huit courses sprint envisagées en 2022

La Formule 1 veut augmenter le nombre de courses sprint. Le CEO Stefano Domenicali parle de sept à huit "sprint races"en 2022, soit lors d'un tiers de la saison. "Nous voulons les organiser dans environ un tiers des courses et sur des circuits qui s'y prêtent", a déclaré l'Italien dans une interview accordée à Sky Sport.

La Formule 1 a introduit cette année la course sprint comme alternative aux qualifications. Sur les circuits de Silverstone (Grande-Bretagne) et de Monza (Italie), une course de 100 kilomètres a eu lieu le samedi et a déterminé l'ordre de départ de la course du dimanche. Les numéros 1, 2 et 3 ont reçu des points pour le Championnat du Monde (respectivement 3, 2 et 1).

"La grande majorité des réactions que nous avons reçues étaient super positives", a déclaré Domenicali. "Nous pouvons dire que l'expérience est un succès et pour cette raison, nous voulons la prolonger en 2022."

Une autre course sprint est prévue au Grand Prix du Brésil cette saison.