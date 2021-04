Le lancement de la saison de F1 2020 avait eu lieu le 5 juillet en Autriche, cela à cause de la crise liée au coronavirus. Un démarrage, avec quatre mois de retard, qui a poussé de nombreux pilotes à se mettre à l’e-sport, en enchaînant les courses virtuelles.

Sebastian Vettel, a préféré une activité réelle, il est parti en stage dans une ferme biologique, une information dévoilée sur le site motorsport.com.

"Comme j’avais plus de temps que prévu, j’ai réfléchi à ce que je pouvais faire et à ce qui m’intéressait", a expliqué le pilote allemand.

"À un moment donné, on se rend compte que tous les légumes ne sont pas les mêmes, que toutes les pommes n’ont pas les mêmes nutriments, et on se demande alors pourquoi. Puis on réalise très vite d’où viennent les pommes et comment elles mûrissent. C’est comme ça que les portes se sont ouvertes pour moi. La théorie m’intéresse, et je lis beaucoup à ce sujet. Mais apprendre le côté pratique et discuter avec des gens qui s’en occupent au quotidien, c’était très intéressant."

De quoi oublier aussi un peu l’ambiance tendue que Sebastian Vettel vivait chez Ferrari. Passé chez Aston Martin, le quadruple champion du monde, vient d’être nommé ambassadeur de BioBienenApfel, un projet qui cherche à protéger les habitats des insectes.