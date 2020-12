F1 Sakhir : Perez s'offre une première victoire, Russell héros malheureux à cause de ses pneus !

Le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) a remporté ce dimanche contre toute attente le Grand Prix de Sakhir, seizième et avant-dernière manche du Championnat du Monde... alors qu'il était bon dernier au terme du premier tour !

Percuté par la Ferrari de Charles Leclerc en début de Grand Prix, Sergio Perez, qui ne sera pas conservé par Racing Point au terme de la saison et est actuellement sans volant pour la saison prochaine, a hérité de la première place grâce au cafouillage de Mercedes dans les stands : les Champions du Monde ont mélangé les gommes de George Russell et de Valtteri Bottas, et les deux hommes ont terminé aux huitième et neuvième places alors que le doublé leur semblait promis.

Sergio Perez s'est imposé devant le Français Esteban Ocon (Renault) et son coéquipier canadien Lance Stroll (Racing Point) : un podium incroyable ! L'Espagnol Carlos Sainz (McLaren) et l'Australien Daniel Ricciardo (Renault) complètent le Top 5.

Comme il y a une semaine, le départ a été très chahuté : George Russell (préféré à Stoffel Vandoorne pour remplacer Lewis Hamilton, positif au coronavirus, dans la Mercedes W11 pour une pige de prestige) s'est emparé de la première place aux dépens de son coéquipier Valtteri Bottas, alors que derrière eux, Charles Leclerc (Ferrari) a loupé son freinage et percuté la Racing Point de Sergio Perez. Max Verstappen (Red Bull) a évité les deux monoplaces, mais il a perdu toute adhérence et est allé se poser dans le mur de pneus... tout comme le Monégasque Charles Leclerc !

Après l'intervention de la safety car, George Russell a aisément conservé l'avantage sur Valtteri Bottas, qui s'est retrouvé en bagarre avec la McLaren de Carlos Sainz... mais le Finlandais a réussi à rester deuxième.

Le crash du jeune Jack Aitken, le remplaçant de... George Russell chez Williams, a complètement relancé la course : sous voiture de sécurité, George Russell et Valtteri Bottas sont rentrés aux stands, et Mercedes a complètement pataugé : George Russell a chaussé les mauvaises gommes et est à nouveau rentré un tour plus tard, alors que Valtteri Bottas est lui resté immobilisé pendant de longues secondes... Après ces mésaventures, Sergio Perez (Racing Point) s'est retrouvé en tête devant Esteban Ocon (Renault), Lance Stroll (Racing Point) et les Mercedes de Valtteri Bottas et George Russell, dans cet ordre !

Au restart, George Russell a rapidement dépassé Valtteri Bottas, décidément bien à la traîne par rapport à son coéquipier, puis Lance Stroll et Esteban Ocon. Alors qu'il allait attaquer Sergio Perez, le jeune Britannique a été victime d'une crevaison... et a été obligé de rentrer une quatrième fois aux stands pour changer de pneus !

Sergio Perez a ensuite parfaitement géré sa fin de course et ses gommes pour aller décrocher sa première victoire en 190 départs en F1.