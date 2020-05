F1 : S'il y a un Grand Prix de Hongrie cet été, ce sera à huis clos - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Le Résumé du GP d'Hongrie 2019 - Formule 1 - 04/08/2019 Lewis Hamilton s’est imposé au Grand Prix de Hongrie, douzième manche du championnat du monde de Formule 1. Un deuxième arrêt judicieux et la pose de pneus médiums se sont avérés payants pour Mercedes et le Britannique. Max Verstappen, parti en pole position pour la première fois de sa carrière, termine en deuxième place. Avec sans doute quelques regrets en termes de stratégie pour Red Bull. Sebastian Vettel (Ferrari) complète le podium. Hamilton conforte son avance en tête du classement général avec 250 points et huit victoires. Bottas est toujours deuxième malgré sa huitième place du jour (188 points). Verstappen se rapproche avec 181 points.