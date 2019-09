Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé samedi le meilleur temps de la séance de qualification du Grand Prix de Russie, seizième épreuve de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1. De loin le plus rapide en 1:31.628, Charles Leclerc s'élancera donc ce dimanche en pole position (pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois de la saison !) devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième à plus de quatre dixièmes (0.402).

La deuxième ligne sur la grille de départ de l'Autodrome de Sotchi sera occupée par leurs coéquipiers : l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), troisième à 425 millièmes, et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui s'est un peu loupé en Q3 et n'a signé que le cinquième temps à plus d'une seconde de Charles Leclerc (1.004).