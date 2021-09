F1 Russie : Norris en pole devant Sainz et Russell au terme d’une fin de qualif complètement folle

Lando Norris a réalisé la première pole de sa carrière au Grand Prix de Russie, enfilant des pneus tendres au bon moment après que la piste se soit asséchée. Le Britannique devance Carlos Sainz, George Russell et Lewis Hamilton, auteur d’un tête à queue dans son seul tour en pneus secs. Max Verstappen n’est pas sorti des stands, lui qui partira en fond de grille pour un changement de moteur.

Après le déluge de la matinée qui a frappé Sotchi et entraîné l’annulation de la troisième séance d’essais libres, la météo se montre plus clémente avec les pilotes pour cette séance de qualification.

La piste reste néanmoins piégeuse à certains endroits et il faudra se montrer très précis pour réaliser le meilleur temps.

Max Verstappen, qui partira en fond de grille suite à son changement de moteur, décide carrément de ne pas sortir en Q1. Charles Leclerc, qui change lui aussi de moteur et accompagnera le Néerlandais dans les dernières positions est lui de la partie.

Pas de grosse surprise en Q1, Max Verstappen, les deux Haas et les deux Alfa Romeo sont éliminés.

En Q2, Charles Leclerc décide de ne pas sortir et est éliminé. Il est accompagné par Latifi, Tsunoda, Gasly et Vettel. Une déception pour Gasly qui enchaînait les bonnes performances mais qui a été gêné durant son dernier tour rapide.

La piste sèche petit à petit et la Q3 promet des étincelles. George Russell est le premier à passer des pneus slicks. Le Britannique ouvre la porte et tout le monde le suit et enfile les pneus tendres.

Lewis Hamilton se loupe dans l’entrée des stands et abîme son aileron avant en touchant le mur.

Alors que le choix des pneus pour temps sec ne semblait pas judicieux, personne n’améliorant les chronos déjà établis, la situation change dans les tout derniers instants.

Norris, Sainz et Russell réalisent un super chrono et se glissent devant le meilleur chrono d’Hamilton réalisé en intermédiaires. Le Britannique réalise, lui, un tête à queue sur son seul tour en pneus tendres.

Lando Norris (Mc Laren) réalise la pole position, la première de sa jeune carrière, devant Carlos Sainz (Ferrari) et George Russell (Williams). Hamilton est seulement quatrième et Bottas sixième. Max Verstappen, qui a changé de moteur et partira en fond de grille n’a pas réalisé le moindre tour.

La couse de ce dimanche est à suivre dès 13h55 sur Tipik et pourrait couronner un nouveau vainqueur en F1.