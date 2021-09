F1 Russie : Max Verstappen partira en fond de grille à Sotchi pour un changement de moteur

GP Italie 2021 : Victoire de Daniel Ricciardo et accident Verstappen - Hamilton - GP Italie 2021 -... Daniel Ricciardo a remporté un Grand Prix d’Italie riche en rebondissement sur le circuit de Monza. Le pilote Mercedes, 2e sur la grille de départ, décroche ainsi la 8e victoire de sa carrière en F1, la première depuis 2018 et la première avec McLaren. L’écurie britannique signe par ailleurs un joli doublé grâce Lando Norris, deuxième, alors que Valtteri Bottas complète le podium. Mais ce Grand Prix d’Italie aura surtout été marqué par l’accrochage entre le leader du championnat du monde Max Verstappen et son dauphin Lewis Hamilton. Les deux hommes se sont accrochés lors du 26e tour alors que le Britannique sortait des stands. A l’intérieur de la chicane, Verstappen a forcé le passage mais Hamilton n’a pas ouvert la porte. L’impact est alors devenu inévitable entre les deux voitures qui se sont enchevêtrées pour finalement contraindre les deux pilotes à l’abandon.