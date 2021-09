F1 Russie, le débriefing du vendredi : "Domination de Mercedes, changement de moteur et fond de grille pour Verstappen"

F1 Russie, le débriefing du vendredi : "domination de Mercedes, changement de moteur et fond de... Deux séances d'essais libres, deux fois Mercedes devant, deux fois Bottas, confirmation de la domination de Mercedes qui a gagné sept fois sur sept à Sotchi. Max Verstappen change lui de moteur et partira en fond de grille. Une information capitale dans la lutte pour le titre. Les deux images de la journée : Hamilton qui renverse un mécano dans les stands et Giovinazzi qui se plante. Attention à la pluie sur Sotchi qui pourrait tout chambouler. Si elle se fait trop forte, les qualifications pourraient être reportées à dimanche matin et si les conditions sont toujours trop dangereuses, la grille de départ serait basée sur la deuxième séance d'essais libres. Dans la lutte pour le titre, l'expérience va aider Lewis Hamilton mais Max Verstappen ne pliera pour autant pas sous la pression.