F1 Russie : le débriefing du jeudi, "Hamilton-Verstappen, Senna-Prost, ces duels qui nous font aimer la F1"

F1 Russie : le débriefing du jeudi, "pas de cadeaux entre Hamilton et Verstappen" - Les premiers... Ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 pose ses valises en Russie pour la 15è manche de la saison. Et dans le paddock de Sotchi, le duel Hamilton-Verstappen est bien entendu sur toutes les lèvres. Parmi tous les pilotes, aucun n’est choqué par l’incident entre les deux prétendants au titre lors du GP d’Italie. Lewis et Max ne se font pas de cadeaux et c’est normal quand on est engagé dans une course au titre. Le duel rappelle le face à face Senna-Prost et animent les conversations du paddock même si Verstappen ne souhaite pas comparer les époques. Voilà dans le débriefing vidéo du jour les premiers échos de Sotchi deux semaines après le "clash" de Monza.