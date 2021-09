Le pilote britannique Lando Norris rêvait de convertir la première pole position de sa carrière en première victoire en F1. Mais sur le circuit de Sotchi, la pluie est venue jouer un vilain tour au jeune homme de 21 ans.

Après avoir mené quasiment l'intégralité de la course, le représentant de l'équipe McLaren a tenté le pari de rester en piste en pneus slicks lorsque les éléments ont commencé à se déchaîner.

À l'agonie dans des conditions de plus en plus piégeuses, Lando Norris a vu, la mort dans l'âme, Lewis Hamilton s'emparer de la première place pour aller remporter le centième succès de sa carrière en Formule 1. Obligé de rentrer à son tour aux stands pour chausser les pneus intermédiaires, il a finalement terminé à une "anodine" septième place.

"J'aurais pu gagner la course, et cela n'a pas été le cas, a déclaré un Lando Norris très déçu à l'interview. Mais c'est comme ça : j'ai pris la décision de rester en piste, et ce n'était pas la bonne. Si la pluie ne s'était pas mise à tomber, je suis certain que j'aurais gagné. Tout était sous contrôle, j'économisais du carburant... Il se rapprochait, mais tout se passait bien, j'étais en mesure de pousser plus. Quand il a commencé à pleuvoir un tout petit peu, pendant quatre ou cinq tours, c'était piégeux, j'ai commis de petites erreurs, mais tout était sous contrôle. C'est normal quand le Champion du Monde est derrière vous, vous ne pouvez pas simplement rouler lentement et le laisser passer. On n'a pas été en mesure de prévoir la quantité d'eau qui allait se mettre à tomber. Je n'en savais rien, et j'ai pris ma décision sur base des informations dont je disposais : que la bruine allait rester de la bruine, et pas qu'il allait pleuvoir comme ça. Tout se passait tellement bien que cela fait encore plus mal."