Il y a quinze jours à Monza, le face à face Hamilton-Verstappen a franchi un nouveau cap avec l’accrochage qui a mis les deux pilotes hors course. Le duel passionne le paddock et galvanise Max et Lewis. Au fil des grands-prix, les deux prétendants au titre comprennent un peu mieux jusqu’où leur rival est prêt à aller pour décrocher la couronne mondiale 2021. Pour l'heure, avantage au pilote Red Bull qui possède 5 points d'avance sur le champion du monde britannique.



"J’ai toujours su que je devais laisser plus d’espace à Verstappen, a déclaré Lewis Hamilton au micro de la RTBF ce jeudi. J'ai conscience que la bataille continuera à être aussi serrée, mais maintenant que je sais jusqu’où ça peut aller, je dois m’assurer de ne plus me retrouver dans une situation comme celle-là. Après ce qu’il s’est passé, je me suis réveillé le lundi en me disant que j’étais vraiment chanceux. L’issue aurait pu être bien plus sérieuse. Mais en tout cas je suis toujours prêt à ne rien lâcher. J’adore cette bataille avec Max."

Pour beaucoup, ce face à face à de quoi rappeler les épiques et intenses batailles entre Alain Prost et Ayrton Senna.



"C’est un peu vrai et je trouve ça fantastique. C’est comme ça que devraient être les courses. Ce n’est pas censé ressembler à un train de monoplaces qui se suivent gentiment. Malheureusement la F1 est entrée dans une ère très technique et technologique où l’appui, les moteurs, … sont devenus les éléments les plus importants, donc forcément il est impossible d’avoir autant de bagarres au coude à coude comme en karting. Mais espérons qu’avec la nouvelle règlementation en 2022 on se dirige vers davantage de duels très proches et on verra bien plus de moments épiques comme ceux qu’on vit actuellement."