F1 Russie : Fin de Grand Prix déjantée sous la pluie pour la centième victoire de Lewis Hamilton !

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche son centième succès en F1 en franchissant le premier la ligne d'arrivée du Grand Prix de Russie, quinzième épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. Cerise sur le gâteau, LH a récupéré la tête du classement général avec deux points d'avance sur Max Verstappen.

Le septuple Champion du Monde s'est imposé devant son rival dans la course au titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), pourtant parti depuis la vingtième et dernière place sur la grille de départ en raison d’un changement de moteur ! L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), éphémère leader de l'épreuve après avoir pris un excellent départ, s'est hissé sur la troisième marche du podium.

Le Britannique Lando Norris (McLaren), auteur de la pole position samedi, a mené quasiment toute la course avant de la céder à Lewis Hamilton à trois tours de l'arrivée : le pilote Mercedes est rentré aux stands pour chausser des pneus pluie, alors que son jeune compatriote a tenté son va-tout en restant en piste en slicks... Mauvaise idée, puisque la pluie a redoublé d'intensité et procuré quelques grosses frayeurs à Lando Norris qui, la mort dans l'âme, a dû à son tour changer de gommes en toute fin de course pour terminer à la septième place.

La pluie a complètement chamboulé le classement : Daniel Ricciardo (McLaren) s'est classé quatrième, Valtteri Bottas (Mercedes) cinquième.

Privé de victoire depuis plus de deux mois et le Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a multiplié les dépassements après son premier changement de pneus avant d'enchaîner les tours rapides et de revenir juste derrière Lando Norris à quelques tours de l'arrivée. La pluie a encore un peu plus épicé un Grand Prix qui avait déjà été, jusque-là, riche en émotions et en temps forts.