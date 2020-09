Lewis Hamilton (Mercedes) a déjà rempli la moitié du contrat en s’adjugeant la pole position du Grand Prix de Russie. Il ne reste plus au Britannique qu'à aller chercher la victoire pour entrer définitivement dans la légende et égaler Michael Schumacher et ses 91 victoires. Alors que l’on pensait ce record imbattable, Lewis Hamilton a toutes les cartes en main pour l’égaler et même le dépasser.