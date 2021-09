Accrochage entre Verstappen et Hamilton à Monza, les deux pilotes abandonnent à Monza - F1 - GP... Le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au championnat du monde de F1 a pris un nouveau virage ce dimanche lors du GP d’Italie à Monza. Les deux hommes se sont percutés lors du 26e tour de la course italienne et ont été contraints à l’abandon. C’est donc le statu quo au championnat du monde où le Néerlandais mène le bal avec 5 points d’avance. Deuxième du Grand Prix derrière Daniel Ricciardo au moment de passer pour la première fois par la voie des stands, Verstappen a perdu du temps sur ses adversaires à cause d’un pit stop long de 11 secondes. Troisième de la course après avoir dépassé Norris, Hamilton s’est arrêté à son tour quelques minutes plus tard. Son pit-stop de 4,2 secondes n’a pas été optimal non plus et a fait en sorte que le chemin des deux hommes se croise lors de la sortie des stands du Britannique. A l’intérieur de la première chicane, Verstappen a tenté de forcer le passage. Hamilton a quant à lui fermé la porte. Le Néerlandais a alors percuté le vibreur avant d’atterrir sur la Mercedes d’Hamilton. Les deux pilotes ont donc dû abandonner.