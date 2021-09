Il y a quinze jours à Monza, Daniel Ricciardo a décroché la 8è victoire de sa carrière après plus de trois ans de disette (son dernier succès remontait à Monaco 2018). L’Australien a profité de la moindre seconde sur le podium de Monza.



"Cette victoire me procure un sentiment fantastique. J’essaye de faire perdurer cette sensation, parce que personne ne sait si je devrai attendre une semaine, un an ou encore davantage pour engranger un nouveau succès. J’ai profité de chaque moment. Voir toute la joie que cela a engendré autour de moi cela m’aide à prolonger encore cette joie. C'est vrai que d’habitude je partage aussi ces moments avec mes parents, mais là, à cause du Covid, cela fait 16 mois que je ne les ai pas vus. Cette absence a rendu les choses plus difficiles au moment où cela tournait moins bien pour moi. Parfois j’avais envie qu’ils soient là pour être entouré de leur amour. Mais parvenir à surmonter ces moments-là et couronner le tout avec une victoire, ça fait énormément de bien, surtout quand j'ai vu leur joie à distance. Cela signifie beaucoup et les 16 mois de séparation sont un peu adoucis."



Ricciardo et McLAren auteurs d’une performance exceptionnelle en Italie puisque l’écurie de Woking a signé le doublé grâce à Lando Norris, 2è. Un retour sur la plus haute marche du podium après neuf ans d’attente et la victoire de Jenson Button au Brésil en 2012.

►►► À lire aussi : Alonso sur l’incident Hamilton-Verstappen, " La pénalité de Max n’a aucun sens, c’est du 50-50 "

"Pour McLaren c’est aussi un aboutissement d’être de retour au sommet, poursuit Ricciardo. Et des détails comme effectuer le changement de pneus le plus rapide de la course, cela signifie beaucoup pour l’équipe, parce qu’il y avait énormément de pression sur les mécanos au moment où je menais la course. Ils ne pouvaient pas se louper. En tout cas s’il y avait encore des doutes quant à notre niveau de performance, ils se sont évaporés avec cette victoire. Cela nous permet de nous battre avec plus de relâchement à présent."