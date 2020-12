F1 : Russell préféré à Vandoorne pour remplacer Lewis Hamilton à Barheïn

Après le Grand Prix de Bahrein dimanche dernier, remporté par Lewis Hamilton et marqué par la violente sortie de piste de Romain Grosjean, place ce week-end au GP de Sakhir au même endroit, mais avec un tracé plus court et moins tortueux.

Pour cette 16e manche de la saison (sur 17), Mercedes a décidé de confier le volant de la monoplace de Lewis Hamilton au Britannique George Russell plutôt qu'à notre compatriote Stoffel Vandoorne, 41 GP au compteur. L'annonce est tombée ce mercredi matin.

Le champion du monde britannique a dû déclarer forfait en raison d'un test positif au Covid-19.

C'est une déception pour Stoffel Vandoorne, théoriquement pilote réserve et donc premier renfort en cas d'absence d'un pilote titulaire. Le team Mercedes a toutefois fait confiance à un pilote plus jeune, 22 ans contre 28 pour le Belge, issu de sa filière depuis de très nombreuses années. George Russell, c'est très probablement le futur de l'écurie et celle-ci profite de l'occasion pour parfaire son apprentissage.

Pendant cette pige pour l'écurie sept fois championne du monde depuis 2014, voire les deux piges car rien ne dit qu'Hamilton pourra participer à la dernière manche à Abu Dhabi la semaine prochaine, Russell (22 ans) sera suppléé chez Williams par le Britannique Jack Aitken (25 ans), qui fera ses débuts en Grand Prix.