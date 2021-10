Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont été équipiers et rivaux. Ils se sont battus pour la couronne mondiale et forcément il y a eu quelques tensions. Mais cela n’empêche pas le pilote allemand d’avoir un profond respect pour le septuple champion du monde. Pour lui, "en termes de talent, Hamilton est probablement le meilleur pilote de tous les temps".



Ces dernières saisons, Hamilton s’approprie un à un les records de la F1, pour la plupart détenus par Michael Schumacher. Qui est le meilleur des deux ? Chacun a son opinion et il sera difficile de mettre tout le monde d’accord. Mais Nico Rosberg est sans doute le mieux placé pour comparer ces deux légendes. Il a été équipiers des deux. Le fils de Keke est aussi le seul qui a devancé Hamilton dans la course au titre lors 8 dernières saisons.