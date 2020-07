F1: Renault porte réclamation contre Racing Point

GP Styrie 2020 : Le Résumé de la course - GP Styrie 2020 - 12/07/2020 Sept jours après le Grand Prix d’Autriche, la première manche de la saison de Formule 1, place ce dimanche au Grand Prix de Styrie… sur le même tracé de Spielberg. La victoire a été acquise par Hamilton (sa 85e en F1), devant Bottas et Verstappen, au terme d'un final assez spectaculaire, comme la semaine dernière. Catastrophe pour les Ferrari : Leclerc et Vettel se sont touchés dans le premier tour et ont abandonné.