F1 : Quand Hamilton et Bottas organisent une course déjantée pour l'anniversaire de Wolff

On the Boss' ????????????????????????????????, we're throwing it back to last year. Toto vs Lewis vs VB. Three AMGs = Lots and lots of this



[Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12.4 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 284 - 282 g/km |https://t.co/uwECGdb5k1 | Mercedes-AMG GT R Coupé] pic.twitter.com/JEZ2vXcVt0