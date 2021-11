Toto Wolff et Christian Horner étaient réunis vendredi lors de la conférence de presse FIA et le moins que l’on puisse dire, c’est que les médias ont assisté à quelques échanges plutôt pimentés entre le dirigeant de l’écurie Mercedes et celui de l’équipe Red Bull. Des tacles qui montrent l’intensité de la course au titre également en dehors de la piste. Ambiance entre les deux camps…



"C’est la toute première fois que Mercedes est bousculé de cette manière, a déclaré Horner. C’est intéressant de voir comment ils réagissent sous la pression au cœur de la bataille la plus intense ces dernières années. Leur vraie nature se dévoile. On en a eu un bel exemple dans la communication radio de Toto Wolff envers Lewis Hamilton dans la foulée de la course sprint au Brésil (ndlr : "Qu’ils aillent tous se faire foutre…" avait lancé Wolff à son pilote).



Ces épisodes tendus sur et en dehors de la piste pourraient-ils détériorer la relation Mercedes-Red Bull ? Tacle à nouveau non dissimulé du patron de l’écurie autrichienne : "Il n’y a aucune relation entre nous, c’est une compétition, poursuit Horner. J’ai du respect pour tout ce que Mercedes et Hamilton ont réalisé, mais Toto et moi n’irons jamais dîner ensemble et je n’ai pas besoin de lui embrasser le derrière comme certains autres dirigeants d’équipes. Nous nous bagarrons pour le championnat pilotes et constructeurs et c’est la première fois que Mercedes est bousculé depuis 7 ans, cela intensifie les échanges et le sport en sort gagnant. J’espère simplement que la bagarre sera fair-play jusqu’en fin de saison."



À l’origine de cette nouvelle guerre des mots : l’appel introduit par Mercedes au sujet en l’absence de pénalité pour Verstappen après le nouveau duel musclé entre les deux candidats au titre lors du GP du Brésil. Une contestation introduite par principe selon Toto Wolff : "Nous savions que nous n’obtiendrions sans doute rien, mais par principe, il fallait que l’on conteste, parce que si cela ne bouge pas, il deviendra impossible de dépasser par l’extérieur car celui qui a la trajectoire intérieure contrôle totalement le virage. Avant, lorsque vous aviez une voiture à vos côtés, vous deviez laisser un espace équivalent à une largeur de monoplace"



Réponse cinglante une nouvelle fois de Christian Horner : "Pour répondre à Toto, Verstappen a prouvé au Mexique qu’il était possible de dépasser à l’extérieur…" (Le pilote Red Bull avait battu Mercedes en prenant la tête dès l’entame du GP).