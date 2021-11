Le Grand-Prix du Brésil a offert dimanche dernier une énième explication au coude à coude entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Au 48è tour, le pilote Red Bull a défendu agressivement sa position et poussé son adversaire britannique hors des limites de la piste. Un face à face tendu qui n’a pas valu de pénalité au Belgo-Néerlandais. Quelques instants plus tard, Hamilton a tout de même pris les commandes de la course remportant ensuite le GP de Sao Paulo. Le Britannique a profité de cette victoire pour réduire l’écart qui le sépare de son rival à 14 unités.



Mais l’écurie championne du monde n’entendait pas en rester là. Mercedes a donc demandé aux commissaires de réétudier la manœuvre. Les troupes de Toto Wolff fondent cette demande sur "de nouvelles preuves qui n’étaient pas à la disposition des commissaires au moment de la prise de décision."



Pour Verstappen, pas besoin de revisionner les images, tout était très clair pour le leader du championnat : "J’étais au volant… donc je sais exactement ce que j’ai fait. Pour moi ce n’est rien de plus qu’une belle bagarre musclée et je me suis vraiment bien amusé. Au final Lewis s’est imposé, il était tout simplement trop rapide. Est-ce que je referais exactement la même chose dans des circonstances similaires ? Oui ! Sans aucune hésitation. Vous savez, nous sommes parfaitement conscients de ce que nous pouvons faire ou non. Lewis et moi nous bagarrions en essayant de retarder au maximum notre freinage. Les pneus étaient très chauds au moment de notre coude à coude et je peux vous dire que si j’avais braqué mon volant un peu plus à gauche, je serais parti en tête à queue en dehors de la piste."



La demande de Mercedes aux commissaires de revoir leur jugement sur l’incident montre une nouvelle fois que la bataille se déroule aussi en dehors de la piste et que l’intensité est plus élevée que jamais.



"Oui mais cette situation est plutôt normale, poursuit Verstappen. Quand le titre se joue entre deux pilotes d’équipes différentes et qu’il n’y a pas qu’un seul team qui domine."