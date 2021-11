F1 Qatar : Suivez la course en direct vidéo, Hamilton veut resserrer l'étau autour de Verstappen (Live vidéo et commenté dès 14h35)

Vingtième et antépénultième rendez-vous de la saison de Formule 1 ce dimanche avec le GP du Qatar sur le circuit de Losail. Une course qui promet une nouvelle bagarre à ne pas manquer entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un duel à suivre dès 14h35 sur Tipik et Auvio en direct vidéo ainsi qu'en direct commenté.

Hamilton (Mercedes) partira en pole position du premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1,après avoir devancé samedi en qualifications le leader du championnat Verstappen (Red Bull), qui risque une pénalité sur la grille.

Hamilton compte seulement 14 points de moins que Verstappen avant les trois dernières courses de l'année, dont celle dimanche à 17h00 (15h00 heures belges).