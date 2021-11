F1 Qatar : la fusée Lewis Hamilton en pole devant Verstappen, Alonso 5e - Formule 1 - GP du Qatar... Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera en pole position du Grand Prix du Qatar, 20e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit de Losail. Samedi, Hamilton a dominé les qualifications avec près d'une demi-seconde d'avance sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui partira en 2e position. Sur la 2e ligne, on trouve le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri). Fernando Alonso s'élancera de la 5e position devant Lando Norris et Carlos Sainz. Avant le départ de la 1e édition du GP du Qatar, qui sera donné dimanche à 17h locales (15h en Belgique), Max Vertsappen est en tête du championnat avec 14 points d'avance sur Hamilton.