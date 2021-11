F1 Qatar : grande première de la F1 à Doha, découvrez le tracé à bord de la safety car

Ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 débarque sur un tout nouveau tracé. Si le rendez-vous de Doha est un classique du calendrier Moto GP, il n’a jamais fait partie d’une saison F1. Sur le circuit de Losail, la discipline reine découvre donc le 74è tracé de son histoire. Grande première aussi pour la plupart des pilotes de la grille, puisque seuls deux d’entre eux ont déjà roulé sur ce circuit d’un peu plus de 5 kilomètres : Sergio Perez (en GP2 Asia) et Nikita Mazepin



Nikita Mazepin

Cela fait tout de même un petit temps que j’ai roulé ici (en 2014). C’était ma toute première course en monoplace, donc je ne me souviens pas des sensations. Ce dont je me rappelle, c’est que la sable était omniprésent. Je n’en ai jamais vu autant en roulant dans une voiture de course, et pour tout vous dire, il était parfois difficile d’avoir une bonne vision tellement le sable s’envolait. Depuis ma première fois ici les vibreurs ont pas mal changé, cela risque de modifier les trajectoires, mais ça va être très sympa avec les F1.



Lando Norris

C’est un circuit très rapide, la plus rapide de la saison d’ailleurs je pense. Ce sera un énorme défi au niveau physique. Nos cous vont être mis à rude épreuve. D’après moi ce sera aussi un fameux challenge pour les pneus.



Fernando Alonso

J’ai toujours regardé les courses du championnat du monde moto ici. C’est leur première course de la saison. Je connais aussi un peu la piste grâce au jeu vidéo du Moto GP et je me suis toujours demandé ce que ça donnerait de piloter une F1 sur ce circuit. J’aurai la réponse ce week-end. Ca a l’air d’être un circuit très rapide. Je suis ravi de venir ici pour la première fois et j’espère qu'on y reviendra aussi dans le futur.



Charles Leclerc

J’ai parcouru la piste pour la toute première fois mercredi à vélo et ça m’a l’air d’être un circuit très intense en termes physique avec beaucoup de virages rapides, ce que j’adore.