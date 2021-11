Après quatre saisons très compliquées chez McLaren et deux ans passés loin des circuits de Formule 1 - au cours desquels il a remporté les 24 Heures du Mans à deux reprises et pris part au Dakar -, Fernando Alonso a renoué avec le podium à l'arrivée d'un Grand Prix, ce qui n'était plus arrivé depuis sa dernière saison chez Ferrari en 2014.

"Enfin, on le tient ! La voiture était géniale à conduire ce dimanche, on a réussi à garder Sergio Pérez, les Ferrari et les McLaren derrière nous, a analysé Fernando Alonso après le Grand Prix. Peut-être qu'en vitesse pure, on ne pouvait revendiquer que la quatrième ou la cinquième place, mais on a fait le pari de ne changer de pneus qu'une seule fois. J'ai réussi à me hisser sur le podium en compagnie de deux grands champions, Max et Lewis, cela signifie beaucoup pour moi. Ces sept ans sans podium, cela n'a pas toujours été facile, une carrière est faite de hauts et de bas, mais il ne faut jamais abandonner. J'ai attendu ce moment tellement longtemps !"

"Il faut montrer qu'on vit pour ce sport, la Formule 1, a repris le double Champion du Monde (2005-2006). Ce podium, je le voulais pour mon come-back, j'en avais aussi besoin en prévision de 2022, où le nouveau règlement peut changer beaucoup de choses. Et sans cette saison de préparation en 2021, je n'aurais jamais été prêt pour 2022."