F1 : Pourquoi la saison 2021 sera sympa à suivre

Dans 2 mois quasi jour pour jour, on aura disputé la veille le premier GP d’une saison 2021 que l’on espère aussi enthousiasmante que la précédente mais moins bouleversée sanitairement et surtout à nouveau accessible au public.

Une chose est sûre, vous pourrez toujours suivre l’intégralité des qualifications et des GP sur la RTBF.

Des points d’interrogation demeurent toujours concernant le visage définitif du calendrier, déjà remanié une première fois et qui saluera le retour des Pays-Bas et l’arrivée de l’Arabie saoudite.

En attendant, la rentrée des classes a eu lieu dans tous les teams qui fourbissent leurs armes pour la campagne à venir.

Il est trop tôt encore pour se pencher en détails sur cette nouvelle saison mais l’on peut néanmoins évoquer rapidement quelques questions ou centres d’intérêt qui devraient nous tenir en haleine.

Dans le désordre, il y a bien sûr la signature non encore concrétisée de Lewis Hamilton pour poursuivre chez Mercedes.

Un Hamilton qui visera un 8e titre mondial pour trôner seul au firmament de la discipline.

Son équipier Bottas ne pourra plus se contenter d’un titre de vice-champion s’il veut conserver son volant en 2022, surtout depuis que le jeune Russell a montré qu’il pouvait assurer la relève.

Le nom Schumacher sera officiellement de retour sur les circuits, pour la première fois depuis 2012.

On ne manquera pas non plus de suivre le retour de Don Fernando, Alonso chez Alpine (ex Renault), après 2 années d’absence.

On est très curieux de savoir si Red Bull, avec un nouveau moteur Honda pour la dernière saison du motoriste japonais et sur la lancée d’une victoire au dernier rendez-vous 2020 à Abu Dhabi, pourra enfin rivaliser avec Mercedes. D’autant que l’arrivée de Sergio Perez devrait garantir à Red Bull de pouvoir gêner Mercedes avec désormais 2 voitures aux avant-postes.

Qu’en sera-t-il de Ferrari qui reste sur la plus mauvaise saison depuis 1980, avec un nouveau plus jeune duo Leclerc-Sainz mais une relative stabilité du règlement qui ne peut laisser croire à des miracles.