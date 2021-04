F1 Portugal : l’acte 3 du duel Hamilton/Verstappen se précise - 30/04/2021 Un vendredi sous le soleil sans incident majeur. Mercedes devant en P1 et en P2 avec Bottas puis Hamilton. Verstappen et sa Red Bull terminent la journée en sandwich entre les 2 Mercedes. Il y a du mieux semble-t-il chez Alpine, Ferrari et McLaren sont au rendez-vous et Alpha Tauri un peu en retrait. Coup de cœur pour Russell 7ième et 13ième avec sa plus modeste Williams. Une chose paraît sûre, on aura droit à l’épisode 3 du duel Hamilton/Verstappen qui passionne tant les foules dans ce début de saison palpitant.